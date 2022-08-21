Когда юань станет инструментом инвестиций

Когда юань станет инструментом инвестицийКитайская валюта может сравняться с долларом по торговой активности к концу года
Китайская валюта набирает торговые обороты. Если в начале года объем торгов юанем на Московской бирже был незначительным, то сейчас это как минимум третья по популярности валюта на внутреннем рынке. Но в основном юань сегодня все еще остается средством расчетов за китайские товары, а не инструментом инвестиций.
С начала августа среднедневной оборот юаня в паре с рублем составляет 63 млрд руб., что на 35% больше среднего значения за июль. Характерно, что при таком же сравнении объем торгов долларом снизился на 18%. Это демонстрирует, что юань набирает популярность в России, тогда как доступные на рынке резервные валюты в основном ее теряют.
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