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Импортозамещение с несколькими неизвестными

Как строительная отрасль переходит на отечественные материалы
Вадим Казберов , управляющий партнер компании ДНС
По данным Минпромторга России, доля импортных стройматериалов, применяемых в массовом строительстве, не превышает 4% / Евгений Разумный / Ведомости

По данным Минпромторга России, доля импортных стройматериалов, применяемых в массовом строительстве, не превышает 4%. В среднем же доля импорта в строительстве по стране оценивается в 15%. Страна де-юре полностью обеспечивает свои стройки бетоном, ЖБИ, сталью и металлическими трубами. Намного сложнее все пока с бетонными добавками, смесями, электротехникой, насосами и лифтами. Некоторые застройщики еще до всяких санкций пошли по пути «сделай сам и для себя», как, например, ГК ПИК, и производят если не все, то уже очень многое – от лифтов до унитазов.

Значит ли это, что теперь нужно аврально запускать собственные производства всем девелоперам-строителям и сразу? Очевидно, нет – как минимум потому, что в кризис нужно идти по пути наименьшего сопротивления, сокращения издержек, оптимизации и без того просевших бюджетов и усиления компетенций и экспертизы в профильной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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