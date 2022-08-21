Импортозамещение с несколькими неизвестными

Импортозамещение с несколькими неизвестнымиКак строительная отрасль переходит на отечественные материалы
По данным Минпромторга России, доля импортных стройматериалов, применяемых в массовом строительстве, не превышает 4%. В среднем же доля импорта в строительстве по стране оценивается в 15%. Страна де-юре полностью обеспечивает свои стройки бетоном, ЖБИ, сталью и металлическими трубами. Намного сложнее все пока с бетонными добавками, смесями, электротехникой, насосами и лифтами. Некоторые застройщики еще до всяких санкций пошли по пути «сделай сам и для себя», как, например, ГК ПИК, и производят если не все, то уже очень многое – от лифтов до унитазов.
Значит ли это, что теперь нужно аврально запускать собственные производства всем девелоперам-строителям и сразу? Очевидно, нет – как минимум потому, что в кризис нужно идти по пути наименьшего сопротивления, сокращения издержек, оптимизации и без того просевших бюджетов и усиления компетенций и экспертизы в профильной деятельности.