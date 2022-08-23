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Охота на Имрана Хана близка к кульминации

Власти Пакистана обвиняют в терроризме самого влиятельного оппозиционера
Евгений Трифонов , политолог
В апреле Имран Хан был смещен с должности премьер-министра, после того как распалась парламентская коалиция, на поддержку которой он опирался. / REUTERS

Охота на экс-премьера Пакистана Имрана Хана входит в заключительную фазу. Суд предъявил ему обвинение в терроризме, после того как Хан выступил с угрозами в адрес полиции и судей. Политик обратился к своим сторонникам на митинге в связи с арестом одного из помощников, который, по информации Имрана Хана, подвергается пыткам в тюрьме. «Мы не пощадим вас», – сказал экс-премьер, обращаясь к полицейским и судьям. Суд решил, что речь Имрана Хана является угрозой в отношении правоохранительных органов. 21 августа полиция перекрыла дороги, ведущие к резиденции экс-премьера, и отключила электроэнергию в здании. По-видимому, вскоре Имран Хан окажется под арестом.

В апреле Имран Хан был смещен с должности премьер-министра, после того как распалась парламентская коалиция, на поддержку которой он опирался. Многие эксперты и СМИ тогда высказывали мнение, что за смещением Имрана Хана стоят США, недовольные его антиамериканской позицией, сотрудничеством с Китаем и намечавшимся сближением с Россией.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных