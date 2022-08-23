Охота на Имрана Хана близка к кульминации

Охота на экс-премьера Пакистана Имрана Хана входит в заключительную фазу. Суд предъявил ему обвинение в терроризме, после того как Хан выступил с угрозами в адрес полиции и судей. Политик обратился к своим сторонникам на митинге в связи с арестом одного из помощников, который, по информации Имрана Хана, подвергается пыткам в тюрьме. «Мы не пощадим вас», – сказал экс-премьер, обращаясь к полицейским и судьям. Суд решил, что речь Имрана Хана является угрозой в отношении правоохранительных органов. 21 августа полиция перекрыла дороги, ведущие к резиденции экс-премьера, и отключила электроэнергию в здании. По-видимому, вскоре Имран Хан окажется под арестом.