Купить часть петербургской истории

Историческими особняками считаются отдельно стоящие или встроенные в уличный фронт застройки здания площадью около 4000 кв. м, расположенные в основном в центре города. Каждый такой адрес может похвастаться многовековой историей, уникальными интерьерами и красивыми фасадами. Особняки выглядят солидно и часто используются как представительская резиденция для состоятельного человека или бизнеса. Но и недостатки у таких зданий существенные – некогда передовые архитектурные решения сегодня архаичны, а интерьеры требуют серьезных вложений в реставрацию и поддержку при минимальной функциональности. Именно поэтому цена на такой особняк формируется исходя из затрат на восстановление здания с учетом его местоположения и текущего состояния, а не из затрат на его приобретение много лет назад или субъективного представления собственника, сколько должен стоить его объект.