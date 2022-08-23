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Купить часть петербургской истории

Рынок особняков до сих пор привлекателен для инвесторов
Сергей Дуванов , руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg
Александр Демьянчук / ТАСС

Спрос на исторические здания среди инвесторов стабильно высок. Но при всем многообразии этих зданий предложить инвестору что-то подходящее не так просто – качественные объекты в хорошем состоянии крайне редко поступают в продажу. А вот малые исторические здания, которые требуют внушительных вложений и не адаптированы для современного использования, встречаются на рынке часто.

Цена роскоши

Историческими особняками считаются отдельно стоящие или встроенные в уличный фронт застройки здания площадью около 4000 кв. м, расположенные в основном в центре города. Каждый такой адрес может похвастаться многовековой историей, уникальными интерьерами и красивыми фасадами. Особняки выглядят солидно и часто используются как представительская резиденция для состоятельного человека или бизнеса. Но и недостатки у таких зданий существенные – некогда передовые архитектурные решения сегодня архаичны, а интерьеры требуют серьезных вложений в реставрацию и поддержку при минимальной функциональности. Именно поэтому цена на такой особняк формируется исходя из затрат на восстановление здания с учетом его местоположения и текущего состояния, а не из затрат на его приобретение много лет назад или субъективного представления собственника, сколько должен стоить его объект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных