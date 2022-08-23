Дожди реже, пожары чаще

Москвичи ощущают запах гари от лесных пожаров и с ужасом вспоминают лето 2010 г. На самом деле дым от пожаров регулярно долетает до столицы. Чаще всего запах гари ощущается весной – из-за варварской привычки людей устраивать весенние палы, которую никак не изживут ни высокие штрафы, ни просветительская деятельность. Правда, от весенних палов дым обычно не плотный и кратковременный. Но иногда Москву окутывает настоящий смог от горящих лесов. Хотя «смог» не самый корректный термин в данном случае, потому что он означает аэрозольное загрязнение от антропогенных источников (от каминных труб, автомобилей и т. д.). Для сильного аэрозольного загрязнения от природных источников используется термин «мгла», в случае пожаров это «дымная мгла».