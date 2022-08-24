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Страна победившего каудильизма между США и Китаем

Какое государство досталось новому руководству Филиппин
Евгений Трифонов , политолог
Новый руководитель Филиппин, президент Фердинанд Маркос-младший начинает свою деятельность в непростой ситуации / Ezra Acayan / REUTERS

Новые руководители Филиппин, президент Фердинанд Маркос-младший и вице-президент Сара Дутерте, начинают свою деятельность в непростой ситуации. К тяжелому экономическому положению и удручающему наследию предыдущего правителя Родриго Дутерте по прозвищу Каратель (отца нынешнего вице-президента), при котором тысячи людей, заподозренных в преступлениях, были убиты без суда и следствия, добавилась внешнеполитическая напряженность. Демонстративный полет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и угроза военного конфликта между США и КНР заставляют Филиппины, расположенные рядом с зоной противостояния, выбирать союзников.

Во время президентства Карателя такие проблемы перед Филиппинами не стояли. Дутерте демонстративно дружил с Китаем, говорил комплименты в адрес президента РФ Владимира Путина, а Барака Обаму обзывал неприличными словами. Правда, Дутерте продолжал придерживаться Договора о взаимной обороне с США и получал американскую военную помощь. С Россией Филиппины связывала заочная симпатия – торговля между двумя странами относительно невелика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных