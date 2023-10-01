Ворота в Южную Америку

Дипломатические отношения России и Бразилии были установлены 195 лет назад, 3 октября 1828 г. – немногим позже обретения тропическим гигантом его независимости. Политический диалог двух стран развивается в формате стратегического партнерства, соответствующий договор подписан еще в 2005 г. В начале 2023 г. Бразилию вновь возглавил Лула да Силва, тот самый президент, с которым Россия создавала БРИКС. Но несмотря на достаточно тесные политические контакты, на уровне бизнеса и общества Россия и Бразилия по-прежнему очень далеки друг от друга.