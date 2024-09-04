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Еще не время

Что показали результаты местных выборов в Саксонии и Тюрингии
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

Состоявшиеся в прошедшее воскресенье выборы в федеральных землях Саксония и Тюрингия нанесли жестокий удар по коалиционному правительству, в состав которого входят социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия зеленых и свободная демократическая партия (СДП). СДПГ, партия канцлера Олафа Шольца, получила в Саксонии всего 7,3% голосов, что на 0,4% меньше, чем на прошлых выборах, – и это худший результат в истории партии. В Тюрингии СДПГ потеряла 2,1% избирателей, получив всего 6,1% голосов. Некогда гордые социал-демократы, в прошлом имевшие поддержку более 40% избирателей, сегодня вынуждены беспокоиться о преодолении 5%-ного барьера голосов.

Таких результатов выборов в истории Германии еще не было. Партия зеленых в Тюрингии получила лишь 3,1% голосов и не смогла преодолеть 5%-ный барьер – так что в новом парламенте этой федеральной земли партия министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок не представлена. В Саксонии зеленые еле набрали 5,1% голосов, потеряв по сравнению с прошлыми выборами 3,5%, таким образом, доля зеленых в Саксонии уменьшилась почти вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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