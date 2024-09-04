Еще не время

Состоявшиеся в прошедшее воскресенье выборы в федеральных землях Саксония и Тюрингия нанесли жестокий удар по коалиционному правительству, в состав которого входят социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия зеленых и свободная демократическая партия (СДП). СДПГ, партия канцлера Олафа Шольца, получила в Саксонии всего 7,3% голосов, что на 0,4% меньше, чем на прошлых выборах, – и это худший результат в истории партии. В Тюрингии СДПГ потеряла 2,1% избирателей, получив всего 6,1% голосов. Некогда гордые социал-демократы, в прошлом имевшие поддержку более 40% избирателей, сегодня вынуждены беспокоиться о преодолении 5%-ного барьера голосов.