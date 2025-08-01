Умер основатель «Индепендент медиа» Дерк Сауэр

Умер основатель «Индепендент медиа» Дерк СауэрОн был одним из создателей газеты «Ведомости»
От редакции
Дерк Сауэр, согласно упорным слухам, которые ходили в редакции в начале нулевых, был то ли троцкистом, то ли просто левым социалистом. И якобы отсидел несколько недель в нидерландской тюрьме за помощь Ирландской республиканской армии. Но он точно был человеком левых убеждений в том смысле слова, что был щедрым и делился прибылью с работниками – при продаже своей доли финской Sanoma он выплатил сотрудникам «Ведомостей» бонус из нескольких зарплат. Не имея никаких обязательств, в середине 2000-х гг. он раздал сотрудникам «Индепендент медиа» $2,7 млн. «Я, – вспоминает одна из сотрудниц «Ведомостей», – смогла купить на эти деньги первую машину...»
Сауэр начал работать в России в конце перестройки как корреспондент Associated Press, а в 1990-е гг. основал газету для экспатов The Moscow Times (сейчас признана иноагентом и нежелательной организацией) и русскоязычный деловой еженедельник «Капитал». Сотрудники этих изданий стали основой команды нового проекта. Сауэру удалось убедить заклятых конкурентов Financial Times и The Wall Street Journal создать в России в 1999 г. совместную деловую газету – «Ведомости». К тому моменту в издательском доме «Индепендент медиа» уже была целая плеяда «глянца» – Cosmopolitan, Playboy, Harper’s Bazaar и Men’s Health на русском языке.
Сауэр возглавлял созданный им издательский дом до 2012 г. Из-за конфликта с финским акционером он перешел в РБК и проработал президентом этого холдинга до 2015 г., при этом не оставляя попыток вернуться в «Индеп». В 2017 г. он выкупил The Moscow Times.
Дерк был уникальным руководителем, вспоминают работавшие с ним в «Ведомостях» сотрудники: естественным и непосредственным, очень внимательным к деталям, всегда готовым выслушать по любому вопросу. Он лично знакомился со всеми новыми работниками. Отношения с журналистами, работавшими в «Индепе», он поддерживал и в дальнейшем.
Дерк Сауэр вернулся на родину в Нидерланды после начала военной спецоперации на Украине. Умер после травмы, полученной во время поездки на яхте.