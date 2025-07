Умер основатель «Индепендент медиа» Дерк Сауэр

Сауэр начал работать в России в конце перестройки как корреспондент Associated Press, а в 1990-е гг. основал газету для экспатов The Moscow Times (сейчас признана иноагентом и нежелательной организацией) и русскоязычный деловой еженедельник «Капитал». Сотрудники этих изданий стали основой команды нового проекта. Сауэру удалось убедить заклятых конкурентов Financial Times и The Wall Street Journal создать в России в 1999 г. совместную деловую газету – «Ведомости». К тому моменту в издательском доме «Индепендент медиа» уже была целая плеяда «глянца» – Cosmopolitan, Playboy, Harper’s Bazaar и Men’s Health на русском языке.