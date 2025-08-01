Умер основатель «Индепендент медиа» Дерк Сауэр

Дерк Сауэр, согласно упорным слухам, которые ходили в редакции в начале нулевых, был то ли троцкистом, то ли просто левым социалистом. И якобы отсидел несколько недель в нидерландской тюрьме за помощь Ирландской республиканской армии. Но он точно был человеком левых убеждений в том смысле слова, что был щедрым и делился прибылью с работниками – при продаже своей доли финской Sanoma он выплатил сотрудникам «Ведомостей» бонус из нескольких зарплат. Не имея никаких обязательств, в середине 2000-х гг. он раздал сотрудникам «Индепендент медиа» $2,7 млн. «Я, – вспоминает одна из сотрудниц «Ведомостей», – смогла купить на эти деньги первую машину...»