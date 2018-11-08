Что делать бизнесу, если его банк банкротится

А чего делать нельзя ни в коем случае

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ЦБ в 2018 г. отозвал лицензии уже более чем у 40 банков. Судя по сообщениям регулятора и СМИ, это не предел. Что же делать компаниям, счета которых находятся в таких банках?

1. Сначала надо попытаться выявить предбанкротные признаки у своего банка. До вынесения приказа об отзыве лицензии ЦБ всегда выдает предписания банку об устранении нарушений, выявленных при проверках, поэтому банкиры всегда знают, будет отозвана лицензия или нет. В отличие от вкладчиков. У менеджмента кредитной организации после получения предписания есть два варианта действий: законно его исполнить либо незаконно вывести банковские активы, чтобы в дальнейшем их сохранить, а банк обанкротить. В первом случае очевидный признак несостоятельности – прекращение привлечения вкладов граждан.

Во втором случае о предбанкротном состоянии банка свидетельствуют следующие признаки: