Как электоральные циклы влияют на фондовый рынок США

Сайт predictit.org предлагает сделать ставку в $0,41 с возможностью выиграть $1, если в 2020 г. на выборах президента США вновь победит Дональд Трамп. То есть его шансы остаться в Белом доме оцениваются в 41%. Вероятность рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев, по сентябрьскому прогнозу Федерального резервного банка Нью-Йорка, составляет 35%. Между этими оценками существует взаимосвязь. Если рецессия не наступит, Трамп с большей вероятностью будет переизбран, что может позволить инвесторам оставаться в акциях.