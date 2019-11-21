Как электоральные циклы влияют на фондовый рынок США
Сайт predictit.org предлагает сделать ставку в $0,41 с возможностью выиграть $1, если в 2020 г. на выборах президента США вновь победит Дональд Трамп. То есть его шансы остаться в Белом доме оцениваются в 41%. Вероятность рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев, по сентябрьскому прогнозу Федерального резервного банка Нью-Йорка, составляет 35%. Между этими оценками существует взаимосвязь. Если рецессия не наступит, Трамп с большей вероятностью будет переизбран, что может позволить инвесторам оставаться в акциях.
Теоретический бэкграунд
В конце 1960-х гг. появилась теория цикла президентских выборов Йеля Хирша. Ее автор выявил следующую закономерность: войны, рецессии и медвежьи тренды чаще бывают в первой половине срока, а бычий рынок, как правило, приходится на его вторую половину. Если основываться на этой теории, то рассчитывать на рост рынка акций в 2021-2022 гг. особо не приходится.
Исследователи продолжили труд Хирша с более углубленным изучением влияния политической конъюнктуры на фондовый рынок США.