Нам предстояло научиться жить по-новому буквально во всем. И первым вопросом были люди, наши сотрудники. Часть была немедленно отправлена в отпуска и на работу на удаленном доступе, в особенности те, кому за 65, а таких в российских музеях много. Те, кто работал с посетителями – контролеры, администраторы, часть музейных смотрителей, экскурсоводы, – были отправлены во временный простой с сохранением 2/3 оклада. Принципиальной заботой в эти дни стало обеспечение сохранности наших коллекций, а это служба безопасности и все, кто связан с организацией бесперебойной работы всей инженерии, систем кондиционирования – проще сказать, с каждодневным функционированием всех наших многочисленных зданий. И конечно, Росгвардия осталась на своих постах, как это было в период обычной работы музея в выходные дни – для нас это понедельники.