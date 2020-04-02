Онлайн во имя будущего музеев
Две недели как Третьяковская галерея закрыта для посещения. А 17 марта мы поставили на стоп все образовательные и публичные программы, отменили экскурсии и прекратили выдачу аудиогидов. Не дожидаясь приказа, поскольку в понедельник, 16 марта, вышло распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина, что все публичные собрания не должны превышать 50 человек, а наша аудитория, несмотря на существенное уменьшение в первые две недели марта, все равно была весьма значительной. Да и мы все прекрасно понимали, что дело идет к закрытию музеев, благо что состояли в постоянной переписке с коллегами в Европе и США и каждый день получали личные сообщения от директоров крупнейших музеев мира, что их музеи один за другим закрываются и переходят на работу онлайн.
Нам предстояло научиться жить по-новому буквально во всем. И первым вопросом были люди, наши сотрудники. Часть была немедленно отправлена в отпуска и на работу на удаленном доступе, в особенности те, кому за 65, а таких в российских музеях много. Те, кто работал с посетителями – контролеры, администраторы, часть музейных смотрителей, экскурсоводы, – были отправлены во временный простой с сохранением 2/3 оклада. Принципиальной заботой в эти дни стало обеспечение сохранности наших коллекций, а это служба безопасности и все, кто связан с организацией бесперебойной работы всей инженерии, систем кондиционирования – проще сказать, с каждодневным функционированием всех наших многочисленных зданий. И конечно, Росгвардия осталась на своих постах, как это было в период обычной работы музея в выходные дни – для нас это понедельники.