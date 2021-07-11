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Как предпринимателю правильно прочитать кредитный договор

И почему важно обращать внимание на незначительные детали
Максим Солнцев , председатель правления СДМ-банка

О том, что кредитный договор нужно читать внимательно, а не по диагонали, знают все и давно. Для большинства важна ставка по кредиту. Но не менее важно анализировать все условия договора и предоставляемые банком услуги.

Ставка.

Ее можно понизить, если есть залог или можно предоставить поручительство других клиентов банка с хорошей репутацией. Перспективным клиентам банк снижает ставку, если есть или планируется зарплатный проект либо у компании хорошие обороты.

Наш совет: находите аргументы своей привлекательности как клиента. На этом реально снизить ставку на 0,5–1%. Но на самом деле не стоит рассматривать ставку отдельно от других параметров – необходимо оценивать и другие условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных