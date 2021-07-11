Как предпринимателю правильно прочитать кредитный договорИ почему важно обращать внимание на незначительные детали
О том, что кредитный договор нужно читать внимательно, а не по диагонали, знают все и давно. Для большинства важна ставка по кредиту. Но не менее важно анализировать все условия договора и предоставляемые банком услуги.
Ставка.
Ее можно понизить, если есть залог или можно предоставить поручительство других клиентов банка с хорошей репутацией. Перспективным клиентам банк снижает ставку, если есть или планируется зарплатный проект либо у компании хорошие обороты.
Наш совет: находите аргументы своей привлекательности как клиента. На этом реально снизить ставку на 0,5–1%. Но на самом деле не стоит рассматривать ставку отдельно от других параметров – необходимо оценивать и другие условия.
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