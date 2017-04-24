Шепоты и крики

Фильм, в котором премьер-министр Дмитрий Медведев обвиняется в коррупции, сделан и распространяется Алексеем Навальным и его сторонниками. Навальный надеется победить на президентских выборах 2018 г. Его фильм – в точности то, для чего предназначены избирательные кампании.

Выборы для того и существуют, чтобы те, кому хочется возглавить страну, имели возможность рассказать гражданам, что не так с теми, кто возглавляет страну сейчас. Именно таким образом демократия сдерживает коррупцию – тот факт, что на следующих выборах новые претенденты будут рассказывать про коррупцию нынешнего лидера, заставляет того, кто сейчас у власти, следить за собой и теми, кого он назначил. Вовсе не случайно, что наименее коррумпированные страны – как правило те, в которых высока конкуренция в политике и у граждан есть возможность выслушивать критику и принимать решение, стоит менять политическое руководство страны или не стоит.

Важная часть демократического процесса – возможность тех, кого обвиняют в коррупции, на эти обвинения ответить. Бывают ошибочные обвинения, бывают лживые. Бывает, что недостаточно сделать заявление о собственной невиновности или просто опубликовать декларацию о доходах. Надо выступать, объяснять, убеждать. В отличие от уголовного суда в политике нет принципа презумпции невиновности. Точнее, каждый гражданин принимает решение для себя – стоит ли верить словам претендентов и, соответственно, менять действующего лидера на нового. В некоторых странах (в тех же США) избиратели традиционно нетерпеливы и склонны менять президента (или его партию) в случае невысоких показателей экономического развития. В некоторых (например, в Зимбабве) граждане поддерживают лидера, даже если эти показатели ужасны.

Различается и отношение к коррупции – в Исландии премьер-министру пришлось подать в отставку из-за того, что среди документов, всплывших в панамском досье, упоминалась принадлежащая ему компания. Нет, он не получал взяток, но того, что он обманывал граждан, скрывая актив, оказалось достаточно для отставки. А в других странах, включая Россию, политики, у которых панамское досье выявило тайные активы, сохранили свои должности. Во Франции миллионы избирателей проголосовали в воскресенье за Франсуа Фийона, про жену которого по ходу избирательной кампании стало известно, что она 15 лет получала государственную зарплату как его помощник. Избирательная кампания сыграла свою роль – граждане узнали о том, что кандидат коррумпирован. Однако он сумел убедить часть избирателей поддержать его – демократия состоит не в том, что тот, кого обвинили в коррупции, немедленно исчезает из политической жизни, а в том, что граждане принимают решение, выслушав обе стороны.

20 млн человек посмотрели на YouTube фильм, обвиняющий премьер-министра и ближайшего соратника президента в коррупции. Это делает избирательную кампанию 2018 г. содержательной – как минимум, у россиян есть возможность услышать критику Навального и ответы премьер-министра Медведева и в конечном счете – президента Путина.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»