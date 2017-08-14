Где перемены нужны и где вероятны

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Известно, что россияне одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента (83% в конце июля). Известно, что они одобряют внешнеполитический курс, считают его успешным и этот успех считают заслугой Путина. Известно, впрочем, и то, что положение внутри страны у очень многих россиян вызывает недовольство. Меньшая часть из них возлагает ответственность за это на Путина же, остальные его от этой ответственности освобождают. Так или иначе, публика сходится в том, что у нас снаружи все столь же удачно, сколь неудачно внутри, и наоборот.

Нынче, говорят, явился запрос на перемены. Иногда принимающий форму словесной критики и нет-нет и выливающийся в уличный протест, он связан с этим широким недовольством делами внутри страны. Протест против внешнеполитических акций, скажем, в отношении западных соседей по сравнению с этим очень мал, и требования изменить курс, сколь они ни основательны, поддерживаются меньшинством.