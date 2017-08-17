Штраф за «Последний адрес»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













В среду в Архангельске суд вынес ожидаемое, но оттого не менее возмутительное решение, признав административным правонарушением установку памятной таблички «Последнего адреса» на аварийном двухэтажном деревянном доме. Отсюда в декабре 1937 г. на глазах 11-летней дочери навсегда увели слесаря-сантехника Игнатия Безсонова, чтобы меньше чем через месяц расстрелять по решению тройки.

Суд счел установку таблички на дом, подлежащий расселению и сносу, «нарушением требований законодательства об охране объектов культурного наследия» и назначил координатору «Последнего адреса» в Архангельске Дмитрию Козлову штраф в 15 000 руб. – это нижняя граница предусмотренного статьей наказания. Адвокаты Козлова из «Команды 29» заявили, что будут обжаловать решение.