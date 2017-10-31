Чем экономполитика отличается от «Википедии»

Проблема нашей экономической политики даже не в том, что страна реализует какой-то неверный курс, уводящий нас в сторону от светлой магистральной дороги. А в том, что зачастую вообще нельзя понять, в чем же состоит логика экономических решений государства: одно решение постоянно противоречит другому.

Возьмем тему налогообложения нефтяного комплекса. Проблема давно известна. Отрасль жалуется, что нынешняя налоговая система, которая берет налоги с выручки, а не с дохода, не стимулирует компании к реанимации старых месторождений, запущенных еще в советское время, а также к инвестициям в новые проекты. Минфин же говорит о том, что нефтяники получают огромное количество льгот, поэтому новую налоговую систему надо вводить только вместе с отменой этих самых льгот.

Здравый смысл вроде бы есть. По оценкам Минфина, только в 2017 г. различные льготы в нефтянке приведут к потерям бюджета примерно в 550 млрд руб.

Вроде бы направление было обозначено и Минфин туда и двигался. Был обещан эксперимент с НДД одновременно с отказом от новых льгот и борьбой со старыми. И вдруг грянула совершенная сенсация – Минфин согласился предоставить «Роснефти» льготу по НДПИ по Самотлорскому месторождению. Это полностью перечеркивало то, о чем ранее заявлял сам Минфин. Особо отмечалось, что «Роснефть» в обмен на льготу обещала нарастить добычу. Получалось, что Минфин передумал и решил стимулировать рост добычи не через новую общую систему налогообложения, а через старые добрые льготы. Ну о’кей, три нефтяные компании тут же попросили дать им аналогичные льготы на такие же обводненные месторождения, как Самотлор.

Но не тут-то было. Минфин заявил, что больше льгот не будет. Ситуация запутывалась. Стало еще интереснее, когда факт предоставления льготы стали объяснять тем, что «Роснефть» – это государственная компания. Правда, среди трех просителей есть тоже государственная «Газпром нефть». А «Роснефть» платит дивиденды на госакции не в бюджет, а «Роснефтегазу», который тратит их как-то слишком самостоятельно, и сам же Минфин на это постоянно жалуется.

Не менее важно и то, что финансово-макроэкономический блок нашего правительства вроде как говорит про чрезмерное укрепление государства в экономике и необходимость привлечения частных инвесторов, в том числе иностранных. И не так давно по этой причине даже продали 19,5% акций «Роснефти», которые по сложной схеме отошли по большей части китайским инвесторам.

Но дальше стало еще смешнее. Льготу по НДПИ запросил уж точно государственный «Газпром» – причем по проектам с иностранными инвесторами. Но и ему тоже отказали. Вроде как он обладает монополией на экспорт газа – хотя при этом он финансирует развитие единой системы газоснабжения.

В общем, увлечение цифровой экономикой сыграло с правительством жестокую шутку: экономическую политику государства стали путать с «Википедией», где можно постоянно все править и переписывать то туда, то обратно.-

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности