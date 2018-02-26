Авиабизнес по правилам из «Незнайки»

Статья опубликована в № 4515 от 26.02.2018 под заголовком: Новая жизнь в гостинице «Экономическая»

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Лет 30 назад пассажирские авиаперевозки были сильно монополизированной отраслью с запредельными для большинства ценами на билеты. Однако постепенно ситуация изменилась из-за государственного дерегулирования отрасли, появления лоукостеров и возможности бронирования билетов онлайн. Средняя цена за авиабилет на некоторых направлениях упала примерно вдвое. От простых моделей плоских цен на билеты, отличающихся лишь по классу обслуживания, авиакомпании перешли к сложным динамическим моделям ценообразования. Теперь они учитывают сезонные колебания спроса, существование различных типов клиентов и т. п. Прежде бесплатные услуги ныне обходятся пассажирам в копеечку – дополнительная сумка в багаже, питание на борту, место у окна или в проходе, наличие ручной клади.

С точки зрения экономической теории авиакомпании пытаются наиболее полно определить кривую спроса на авиаперевозки и забрать себе так называемый излишек потребителя. В гонке снижения издержек для выживания компании чрезвычайно важно отделить тех потребителей, кто готов платить за услугу, от тех, кому она не нужна.

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