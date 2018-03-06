Кого поздравить с женским днем

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8 марта будут поздравлять наших женщин, но прежде надо бы признаться им в двух грехах. Первый: общество наше – сексистское. Второй: грехом это (почти) никто не считает. Вот мы задаем вопрос о шансах женщин и мужчин на продвижение по работе/службе. Большинство женщин (58%) говорят, что шансы выше у мужчин. Еще 37% полагают, что шансы «примерно равны». Среди мужчин о равенстве шансов говорят 47%, т. е. практически половина. А другая половина мужчин (46%) признает, что возможностей больше у них, у сильного пола. Но в обеих гендерных частях общества не найдется более трех человек из 100, кто рискнет сказать, что на работе женщинам продвинуться легче. О том, что шансов на карьеру больше у мужчин, особенно внятно заявляют те, кто в этом уже достиг возможного, пенсионеры (64%, большинство – женщины). Про эти преимущества мужчин знают и молодые, у кого карьера еще впереди (57%).

Итак, неравенство полов в сфере труда признано, но в списке главных проблем общества оно не фигурирует. В специальном исследовании на эту тему обнаружено: среди проблем, с которыми сталкиваются женщины на работе, «дискриминация по половому признаку» оказывается на 6-м месте, о ней говорят 10%. При этом вдвое больше людей соглашается с тем, что у женщин «меньший заработок, чем у коллег-мужчин в той же должности и с тем же опытом работы». Они ставят эту проблему на 2-е место, но не считают это дискриминацией.

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