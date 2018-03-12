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Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Мгновенный крах на выборах

Уроки финансового трейдинга для несистемной оппозиции

Бойкот не так эффективен, как «молниеносный крах» выборов
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Максим Буев

Вероятно, низкая явка избирателей на приближающихся выборах президента России – головная боль для власти. Если в выборах президента 2012 г. участвовало не более 65% избирателей, то в 2018 г. явка вряд ли будет выше. Во-первых, исход выборов предсказуем. Во-вторых, сохранение status quo в политике и отсутствие больших потрясений во внутренней жизни страны на протяжении 18 лет привели к аполитичности электората. К тому же Алексей Навальный призвал своих сторонников выборы бойкотировать.

Низкая явка – это как снижение ликвидности на финансовом рынке. Неликвидность ценной бумаги означает, что и объем ее торгов низкий, и цена имеет мало общего с истинной ценностью актива. Кроме того, покупатель неликвидного актива требует за эту неликвидность дополнительную компенсацию: ожидаемая доходность от такой сделки должна быть выше.

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