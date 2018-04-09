Как работает экономика тревоги
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Трагедия в Кемерове, где недавно сгорел торговый центр, в первые несколько дней сопровождалась распространением слухов, что жертв пожара было больше, чем оказалось на самом деле. Российские власти в этом увидели злой умысел врагов и пытались говорить об отработанных технологиях провокации. Отдельные голоса ратовали за введение уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации о чрезвычайных происшествиях. В то же время «Ведомости» вскоре после трагедии писали, что в основе появления подобных слухов лежит падение доверия населения страны к официальным источникам информации и формальным институтам в целом.
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