Зло снова слишком легко становится банальным, а значит, допустимым

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Как быстро можно привыкнуть к плохому?

В риторике дурным тоном считаются любые сравнения с нацистской Германией и Адольфом Гитлером. Есть даже такое понятие reductio ad Hitlerum, низведение до Гитлера, – это когда в дискуссии исчерпаны все аргументы и остается только назвать своего оппонента Гитлером. На этом дискуссия обычно закрывается, начинается просто ругань.