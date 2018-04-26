Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4556 от 26.04.2018 под заголовком: Ненормальность зла

Как быстро можно привыкнуть к плохому

Зло снова слишком легко становится банальным, а значит, допустимым
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Илья Клишин

Как быстро можно привыкнуть к плохому?

В риторике дурным тоном считаются любые сравнения с нацистской Германией и Адольфом Гитлером. Есть даже такое понятие reductio ad Hitlerum, низведение до Гитлера, – это когда в дискуссии исчерпаны все аргументы и остается только назвать своего оппонента Гитлером. На этом дискуссия обычно закрывается, начинается просто ругань.

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