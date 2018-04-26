Как быстро можно привыкнуть к плохому
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Как быстро можно привыкнуть к плохому?
В риторике дурным тоном считаются любые сравнения с нацистской Германией и Адольфом Гитлером. Есть даже такое понятие reductio ad Hitlerum, низведение до Гитлера, – это когда в дискуссии исчерпаны все аргументы и остается только назвать своего оппонента Гитлером. На этом дискуссия обычно закрывается, начинается просто ругань.
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