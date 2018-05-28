Необъявленная задача для правительства

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Перед новоизбранным президентом и новоназначенным правительством стоит задача избавить Россию от международных санкций. Это задача дипломатическая – потому что надо понять, какого рода договоренности, обещания, уступки, угрозы могут способствовать тому, что санкции будут отменены. Это задача политическая – потому что уступки и новые договоренности требуют поддержки и в политической элите, и во всем обществе. У санкций против России есть немало российских бенефициаров – и те, кто становится внутренним монополистом в результате ограничений на торговлю, и те, кто наживается на военном угаре.

Важно понимать, что экономические санкции против нашей страны – это плохо. Только что, в апреле, после того как фондовый рынок и курс рубля упали на 10% после объявления нового раунда санкций, некоторые комментаторы поспешили проявить оптимизм. Мол, ничего страшного: правительство просто поддержит предприятия, попавшие под санкции. Во-первых, каждый рубль, отправленный на дополнительную поддержку предприятий, – это рубль, отнятый у образования, здравоохранения, социальной поддержки. Это значит, что миллионы людей будут меньше и хуже есть, меньше проживут и будут вынуждены больше работать, чтобы заработать те же самые деньги. То, что потери размазываются на все население огромной России, не означает, что они перестают существовать или становятся меньше. Они просто слабо ощущаются каждой отдельной семьей.