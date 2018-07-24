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Статья опубликована в № 4615 от 24.07.2018 под заголовком: Пенсионерская ментальность

Пенсионерская ментальность политики

Ретро-ориентация фактически стала официальной доктриной консерватизма
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Алексей Левинсон

«Трудящихся» как класса у нас больше нет, «занятое население» – это не класс. А такая категория, как пенсионеры, с ее ключевым местом в социальной структуре подходит под определение класса. Ведь все пенсионеры одинаково состоят в прямой материальной (а с нею и духовной) зависимости от государства. В материальной и духовной зависимости от него находится и другой класс – бюрократия, но она же им и управляет. А пенсионеры от управления чем бы то ни было отстранены, в этом вторая черта их классового положения.

Отдельному человеку уйти на пенсию – значит отойти в сторонку. Но пенсионерское отношение к миру у нас, наоборот, торжествует над прочими дискурсами. Пенсионерский образ мыслей, пенсионерский подход – пенсионерская, скажем так, субкультура у нас получила статус доминантной. Речь не о манерах старушек на дворовой скамеечке. Послушайте политиков, посмотрите телевизор: пенсионерская ретро-ориентация в общественной жизни, в стратегии масс-медиа и вообще в политике утвердилась де-факто и потребовала признать себя де-юре как официальная доктрина консерватизма.

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