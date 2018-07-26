Как пытки в колониях обессмысливают все реформы правоохранительной системы

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Утром среды на страничке фонда «Общественный вердикт» в фейсбуке появилось сообщение, что два сотрудника ярославской колонии ИК-1, опознанные на видеосъемке пыток заключенного, признали вину и подписали явку с повинной. Оба задержаны судом на два месяца. Между тем скандальное видео – запись с официального служебного видеорегистратора ФСИН, фиксирующая, как 18 сотрудников ИК пытают заключенного Евгения Макарова, – находилось в руках правоохранителей более года перед тем, как оказалось в сети и спровоцировало публичный скандал, а за ним и арест хотя бы части давно опознанных участников истязания. Заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый в комментариях для ведомственного сайта фактически признал совершенное его сотрудниками преступление. Никого не призываю смотреть это видео, можно надолго лишиться сна. Но скажем честно: ничего более важного в нашей стране сегодня не происходит.