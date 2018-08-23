Наследники августа 1991 года
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Очередная годовщина событий 19–21 августа 1991 г. прошла традиционно тихо. Небольшая акция в память трех погибших защитников Белого дома в Москве, в Петербурге на Мариинской площади собрались участники тогдашних событий – негусто. Сторонники действующей власти предпочитают отмечать День государственного флага 22 августа и делают это в обычном официозном стиле (автопробег, фестиваль) – даром что проправительственные мероприятия в обычное время давно уже расцвечены скорей черным и оранжевым, чем цветами национального флага. И оппозицию, и правительство нетрудно понять: никто не хочет слишком уж ассоциироваться с событием, которое, по данным «Левада-центра», на протяжении всех лет измерений примерно три четверти населения страны считает либо трагедией, либо простым эпизодом борьбы за власть в советской верхушке (так отвечали в 2018 г. 38 и 36% соответственно).
Если понимать эти настроения как ностальгию по развитому социализму, можно было бы ожидать, что политика возвращения к брежневским и даже отчасти сталинским образцам должна бы по-прежнему приносить успех. Но не будем забывать, что путч и победа над ним прекратили существование не застойной брежневской системы, а горбачевской перестроечной, где присутствовало уже изрядное богатство возможностей для социальной мобильности, свободы личной и экономической было едва ли не больше, чем сейчас, налогов и репрессий – определенно меньше, а кое-какие остатки системы социального обеспечения еще продолжали действовать по инерции. И если победой демократической революции август 1991 г. называют только 6% опрошенных, то с правотой путчистов, желавших вернуть СССР в доперестроечную эру, ныне соглашаются лишь 13% против 10% за демократов. Не такой уж большой разрыв, и определенно не большинство, на которое можно с уверенностью рассчитывать.
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