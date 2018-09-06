Социологический перелом со смещением

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На этой неделе общее внимание привлек новый опрос «Левада-центра», в котором более половины – 53% – опрошенных выразили готовность участвовать в протестах против пенсионной реформы (тут надо пояснить, что данные опроса, проведенного в последнюю неделю августа, еще не отражают реакции на выступление Владимира Путина по этому поводу). Цифра так велика, что выглядит неправдоподобной: нигде в протестах не принимает участия большинство населения. Так, в середине 1990-х, когда уровень недовольства был чрезвычайно высок, о готовности участвовать в протестах с экономическими требованиями заявляли около четверти опрошенных, в конце 2011-го – начале 2012 г., когда протесты реально шли, – чуть менее 20%, а в протестах с политическими требованиями – и того меньше. Да и сейчас, когда вопрос задается иначе – не о протесте против конкретной реформы, а о готовности участвовать в акциях против власти вообще, – показатель намного ниже: 23 и 28% у «Левада-центра», который спрашивает отдельно о политических и экономических протестах, и 30% у ФОМа, который не делает этого различения. Но конкретная тема политической повестки, затронувшая материальные интересы, жизненные планы и базовое чувство справедливости у большинства жителей страны, как видим, обладает куда большим мобилизационным потенциалом, чем простое предложение пойти помитинговать за все хорошее против всего плохого.