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Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Как создать культуру ошибки

Как создать культуру ошибки

Отрицание реальности совершенных ошибок тормозит развитие страны и потенциально ведет к кризисам
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Максим Буев

В 47-м выпуске детского юмористического киножурнала «Ералаш» футбольного вратаря тренируют по «бразильской системе». Суть ее заключается в том, что за спиной голкипера находится витрина парикмахерской: любой пропущенный мяч обернется разбитым окном. Такой сценарий – аллегория системы, в которой страх является главным мотиватором прогресса. Проблема с таким подходом в том, что если система сложная, то ошибки неизбежны. Например, если витрина большая, то она может пострадать от удара и мимо ворот. Это в итоге и происходит. Вратарь оказывается виноватым как соучастник. Мотивация к обучению изначально неверная.

Эми Эдмондсон, профессор Гарвардской школы бизнеса, уже четверть века изучает то, как организации извлекают уроки из своих ошибок. С ее слов, на практике чрезвычайно редко встречаются компании, в которых наказывают не за совершение ошибок как таковых, а за неспособность на них учиться. Однако отношение к ошибкам как к чему-то плохому – это не только отсутствие фундаментального понимания принципов работы сложных систем. Это контрпродуктивно для их развития.

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