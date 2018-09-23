Как создать культуру ошибки

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В 47-м выпуске детского юмористического киножурнала «Ералаш» футбольного вратаря тренируют по «бразильской системе». Суть ее заключается в том, что за спиной голкипера находится витрина парикмахерской: любой пропущенный мяч обернется разбитым окном. Такой сценарий – аллегория системы, в которой страх является главным мотиватором прогресса. Проблема с таким подходом в том, что если система сложная, то ошибки неизбежны. Например, если витрина большая, то она может пострадать от удара и мимо ворот. Это в итоге и происходит. Вратарь оказывается виноватым как соучастник. Мотивация к обучению изначально неверная.

Эми Эдмондсон, профессор Гарвардской школы бизнеса, уже четверть века изучает то, как организации извлекают уроки из своих ошибок. С ее слов, на практике чрезвычайно редко встречаются компании, в которых наказывают не за совершение ошибок как таковых, а за неспособность на них учиться. Однако отношение к ошибкам как к чему-то плохому – это не только отсутствие фундаментального понимания принципов работы сложных систем. Это контрпродуктивно для их развития.