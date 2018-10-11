Почему повышение пенсионного возраста надо начать с повышения эффективности Пенсионного фонда

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Премьер Дмитрий Медведев опубликовал статью о стратегии социально-экономического развития России на ближайшие годы в октябрьском выпуске журнала «Вопросы экономики». Среди прочего в ней обсуждается острый вопрос повышения пенсионного возраста. Премьер справедливо замечает, что рост отношения числа пенсионеров к числу работающих разбалансировал пенсионную систему. Появляется необходимость ее перенастройки. Отмечается, что эту перенастройку можно осуществить одним из трех способов: повысить тарифы пенсионных отчислений, понизить реальный уровень пенсий, повысить пенсионный возраст. Эти предложения резонные. Плюсы и минусы каждого из способов упоминаются в статье. Однако есть еще и четвертый способ частичного решения проблемы, о котором премьер не говорит. Это снижение административных расходов Пенсионного фонда России (ПФР).

Из открытых данных на сайте ПФР следует, что траты, не связанные со всевозможными пенсионными выплатами, в 2017 г. составили 352,5 млрд руб. Это примерно 4,4% расходов бюджета фонда на выплату пенсий, социальных пособий, программу семейного капитала. В эту сумму входят зарплата работников, расходы на имущественный фонд и другая операционка. Для сравнения: административные расходы Social Security Administration (SSA, совмещает функции российских ПФР, ФСС и ФФОМС) в США составляют 1,3% от суммы выплачиваемых пособий. При этом SSA покрывает 163,2 млн работников. ПФР – 153,8 млн. Численность занятых в системе SSA – 60 000 человек, в ПФР – 100 000. Если представить, что ПФР может работать так же эффективно, как SSA, то его операционные траты снизились бы до 103,6 млрд руб. в год. Это означало бы бездефицитный бюджет при нынешних объемах поступлений страховых взносов и трансферта из федерального бюджета.