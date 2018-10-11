Мнения / Аналитика / Правила игры

Почему повышение пенсионного возраста надо начать с повышения эффективности Пенсионного фонда

Бюджет ПФР может быть бездефицитным, если сократить административные расходы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Максим Буев

Премьер Дмитрий Медведев опубликовал статью о стратегии социально-экономического развития России на ближайшие годы в октябрьском выпуске журнала «Вопросы экономики». Среди прочего в ней обсуждается острый вопрос повышения пенсионного возраста. Премьер справедливо замечает, что рост отношения числа пенсионеров к числу работающих разбалансировал пенсионную систему. Появляется необходимость ее перенастройки. Отмечается, что эту перенастройку можно осуществить одним из трех способов: повысить тарифы пенсионных отчислений, понизить реальный уровень пенсий, повысить пенсионный возраст. Эти предложения резонные. Плюсы и минусы каждого из способов упоминаются в статье. Однако есть еще и четвертый способ частичного решения проблемы, о котором премьер не говорит. Это снижение административных расходов Пенсионного фонда России (ПФР).

Из открытых данных на сайте ПФР следует, что траты, не связанные со всевозможными пенсионными выплатами, в 2017 г. составили 352,5 млрд руб. Это примерно 4,4% расходов бюджета фонда на выплату пенсий, социальных пособий, программу семейного капитала. В эту сумму входят зарплата работников, расходы на имущественный фонд и другая операционка. Для сравнения: административные расходы Social Security Administration (SSA, совмещает функции российских ПФР, ФСС и ФФОМС) в США составляют 1,3% от суммы выплачиваемых пособий. При этом SSA покрывает 163,2 млн работников. ПФР – 153,8 млн. Численность занятых в системе SSA – 60 000 человек, в ПФР – 100 000. Если представить, что ПФР может работать так же эффективно, как SSA, то его операционные траты снизились бы до 103,6 млрд руб. в год. Это означало бы бездефицитный бюджет при нынешних объемах поступлений страховых взносов и трансферта из федерального бюджета.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике