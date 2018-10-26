Трамп как олицетворение духа времени

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Когда Дональд Трамп выступал на Генассамблее ООН в сентябре, аудитория рассмеялась над ним. Это было беспрецедентным оскорблением для президента США. Но у меня есть нехорошее предчувствие, что именно Трамп будет смеяться последним. 45-й президент США еще может стать лидером, изменившим ход истории и олицетворяющим дух нашего времени.

Исторические личности не обязаны быть хорошими людьми или хотя бы умными. Трамп – лжец, чья администрация сажает детей в лагеря. Считается, что его бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон однажды назвал его «идиотом». Но ничто из этого не должно помешать Трампу стать тем, кого Гегель называл «исторической фигурой мирового масштаба».

Квинтэссенцией такой фигуры в эпоху Гегеля был Наполеон, которого немецкий мыслитель описал как «дух времени верхом на коне». Удивительно, но лучшее определение этой фразы, которое я читал, дал нынешний президент Франции. «Гегель видел «великих людей» инструментами для достижения чего-то более великого, – заявил Der Spiegel Эмманюэль Макрон. – Он верил, что один человек и в самом деле может олицетворять цайтгайст (дух времени) в определенный момент, но также, что этот человек не всегда осознает это».

Сомневаюсь, что Трамп может многое сказать на тему Гегеля. Но он, возможно, именно тот инстинктивный государственный деятель, которого описывал Гегель, – фигура, контролирующая и олицетворяющая силы, которые она сама понимает лишь наполовину. И наоборот, я боюсь, что Макрон сейчас больше напоминает олицетворение умирающего порядка.