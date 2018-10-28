Избирательно-женская кампания

Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Еще до окончания избирательной кампании побиты многие рекорды по участию женщин в политике

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В следующий вторник в Америке пройдут выборы в конгресс. Российские СМИ уделяют им достаточное внимание, обсуждают шансы республиканцев удержать большинство в обеих палатах и вклад президента Дональда Трампа в их избирательную кампанию. За американскими выборами интересно следить даже тем, кто не интересуется внутренней политикой в США (на внешнюю политику результаты выборов практически не влияют). Правила игры определены четко, как в спорте, информации очень много, а конкуренция во многих округах острейшая. Периодически случается «фотофиниш», когда победителя отделяют от второго места доли одного процента голосов.

С точки зрения американской внутренней политики, на выборах-2018 решается многое. Если демократы получат большинство в нижней палате, у них будет возможность проводить какие угодно расследования (в США парламентские расследователи обладают фактически большей властью, чем следователи в правоохранительных органах) – и это, как они надеются, поможет подготовить почву для победы над Трампом на президентских выборах 2020 г. Прогнозы, основанные на опросах и исторических данных, дают демократам шанс примерно в 80% (cм., например, агрегатор FiveThirtyEight.com). Большое преимущество, но как раз примерно такое преимущество давали прогнозисты два года назад Хиллари Клинтон...