Как работает солидарность

Наложенный на журнал The New Times беспрецедентный по размерам штраф в 22,25 млн руб. вызвал столь же беспрецедентную волну солидарности с пострадавшими от возмутившего общественность судебного решения журналистами. Сбор средств в интернете покрыл требуемую сумму менее чем за четыре дня. Еще до окончания сбора главный редактор The New Times Евгения Альбац называла цифру в 20 000 пожертвований – 20 000 человек не поленились и не пожадничали отправить свои личные деньги, чтобы спасти журнал. Это больше, чем численность постоянных читателей: рассылка журнала сейчас уходит по 15 000 адресов. И судя по тому, что сбор официально объявлен закрытым, а деньги продолжают поступать (к середине среды на сайте журнала красовалась цифра в 26 773 135 собранных рублей), общее количество жертвователей будет еще больше, причем больше значительно: вряд ли те, кто жертвует существенные суммы, не удосуживаются поинтересоваться, не удалось ли уже собрать достаточно; скорее всего то, что продолжает подходить сейчас, как раз и исходит от мелких (цитируя Альбац – 100, 200, 500 руб.) жертвователей, от тех, до кого информационная волна дошла в последнюю очередь, когда в эпицентре события уже праздновали победу.