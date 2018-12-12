Как превратить похороны в войну

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Датский коллега рассказывал: когда еще во времена Дмитрия Медведева у королевства были активные контакты с раскрывавшейся миру, как цветок поутру, Россией, некие российские начальники прибыли в министерство иностранных дел в Копенгагене. Как и положено начальству – иначе никто не узнает, что это оно и есть, – приехали на лимузинах. И были шокированы, почти как в немой сцене в «Ревизоре», страшным социокультурным зрелищем: все пространство перед министерством было заставлено сотнями простеньких велосипедов.

Здесь напрочь отсутствовала лаковая и черная, сметающая все на своем пути по разделительной полосе, саморепрезентация власти. Конечно, это другая политическая культура, но она не то чтобы национальная. Скорее, институциональная, воспитанная политической элитой в самой себе из уважения к нации, к ее dignity – достоинству, с проявлением decency – приличий. Без вот этого феодального «Прочь с дороги, холопы, барин едет!». Без мигалок и страшного воя, как если бы в атаку шли полчища гуннов. Без нарочито масштабных перекрытий дорожного движения, пока по Рублевке движется маркиз Карабас. Без абсурдных мер безопасности, когда ФСО может чувствовать себя властелином мира перед первым днем творения, а земля, как в Библии, выглядит безвидной и пустой.