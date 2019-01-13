Зачем писать колонки пятнадцать лет

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Пятнадцать лет назад, в январе 2004 г., мне написал Максим Трудолюбов, редактор отдела мнений и комментариев «Ведомостей», и предложил писать постоянную колонку. И хотя моя научная карьера в этот момент только началась, я без раздумий согласился – и это были прекрасные 15 лет.

Было много хороших колонок. В марте 2004 г. написал об опасности третьего срока – тогда, когда все-все-все были уверены, что ничего подобного не будет, а в 2005–2006 гг. уже писал об этой перспективе с уверенностью. В 2005 г. написал, что определился курс на масштабную национализацию, в 2006 г. – о том, как остро встанет вопрос об «оптимальном размере России». В том же 2006-м – как опасно будет втянуться в гонку вооружений. (Лучшим последствием этой колонки стали первый перевод и издание великой книги Томаса Шеллинга «Стратегия конфликта», написанной в 1960 г.) В декабре 2008 г. мы с Олегом Замулиным внятно написали, почему ЦБ должен отказаться от фиксированного курса рубля, – это было правильно, нас поддержали все вменяемые экономисты, и уже с января 2009 г. ЦБ прекратил политику, приведшую предыдущей осенью к резкому росту безработицы и спаду производства. В 2012 г., единственный, кажется, из российских защитников капитализма, я написал о том, что национализация «Роснефти» – это неправильно. В 2017 г. – вопреки единодушному мнению интеллектуальной элиты – о том, каким чудесным праздником будет чемпионат мира по футболу.