Чужие на «Празднике» «Свидетелей Путина»

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Фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» практически попал в один ряд с полузапрещенными «Смертью Сталина» Армандо Ианнуччи и «Праздником» Алексея Красовского. В некотором смысле это и есть документальный «Праздник» в двух родственных «семьях» в ночь перед рождеством автократа. Одна семья – Бориса Ельцина, в декорациях номенклатурной дачи. Другая – «семья» в расширенном значении: демиурги Владимира Путина и его предвыборный штаб.

И снова испорченный Чехов: персонажи хаотично блуждают, бросают случайные реплики, беседуют о судьбе России. Знали бы они, что решают эту самую судьбу на четверть века вперед, может быть, остановились бы и подумали. Однако предвыборная ночь 2000 г. странным образом напоминает ночи лета 1996-го, когда важна была не столько победа Ельцина, сколько поражение Зюганова. Обе семьи страшно переживают, и прежде всего за электоральную привлекательность Путина, в которой они, оказывается, сомневались.