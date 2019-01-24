Между 2019 и 2021
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Есть несколько верных признаков грядущих политических потрясений. Вот лишь некоторые. Люди начинают плохо думать и плохо говорить (обычно громко) про свое государство. Элита становится неуправляемой для лидера: нобили теряют страх и к обычной грызне бульдогов добавляется новое измерение – измены, заговоры, беспредел. Лидер все больше полагается не на идеологический, а на репрессивный аппарат, от армии до полиции и контрразведки. Перестают работать старые карты в широком смысле слова: меняется вид основного ресурса, который кормит государство и элиту, меняется состав внешнеполитических друзей и врагов и т. д.
Но от первого появления этих признаков до собственно потрясения – переворота, революции и т. п. – может пройти довольно много времени. Государства – устойчивые образования, даже слабые: кризис начался в Венесуэле в 2013 г., протесты тогда же, в 2016 г. Николас Мадуро передал основную часть экономических и хозяйственных полномочий армии, заговоры вообще, кажется, никогда не прекращались. И только спустя шесть лет, наконец, речь идет о том, что режим может вот-вот пасть, хотя этого еще не случилось и может так и не случиться.
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