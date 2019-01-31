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Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Выключая телевизор

Что вместо телевизора

«Потребление» телевидения падает, но и перетока аудитории к другим медиа не возникает
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Элла Панеях

Телевидение продолжает терять влияние на умы. Процесс медленный, и стартовал он с довольно высокой базы, но, похоже, уже стал необратимым. По свежим данным ФОМа, за последние два года доля тех, кто чаще всего получает новостную информацию по телевизору (можно было выбрать больше одного ответа), упала с 87 до 71%. При этом лишь 10% не смотрят телевизор вообще и только у 1% его просто нет в доме. Учитывая, что все основные каналы прилагают множество усилий к тому, чтобы никто из тех, кто в принципе телевизор смотрит, не остался не охваченным хотя бы новостными врезками, хочет он этого или нет, – этот результат, семь из десяти, выглядит вовсе не блестящим.

Из других исследований известно, что телевизионная аудитория стареет, и стареет быстрее, чем идет естественная смена поколений. Это значит, что дело не просто в том, что старшие продолжают смотреть привычное ТВ, в то время как более молодые предпочитают другие медиа. Идет переток – те, кто раньше смотрел телевизор, сейчас все чаще поворачиваются к нему спиной или сокращают потребление, даже если взамен не обращаются к новым медиа. За те же два года продвинутая аудитория, которая получает информацию в первую очередь из сети, выросла куда меньше, чем сократилась телевизионная (бурный рост в этом сегменте шел раньше). Новостными сайтами в интернете как одним из главных своих источников новостей пользуются 44%, на 8 процентных пунктов больше, чем два года назад; интерес же к получению новостей из социальных сетей и форумов (19% на январь 2019 г.) практически не изменился. Также неизменной – и невысокой – осталась и роль «старых» медиа: печатных СМИ и радио (по 12%). Другими словами, дело не в конкурентах. Проблемы испытывает телевидение как таковое – предельно централизованное, подцензурное и живущее в пропагандистском, простите за штамп, угаре. Сосредоточенное на чем угодно, кроме проблем, волнующих телезрителя в реальной жизни.

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