Как из маленьких законов складывается большой минус для экономики

Каждый элемент изоляции снижает темпы роста совсем на чуть-чуть, но все вместе именно они его и съедают

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На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономики Максима Орешкина, оставшись недовольным – нет, не выступлением министра, а тем, что происходит с российской экономикой. Стагнация – минимальный, почти незаметный рост производства и уровня жизни – продолжается уже 10 лет. Последние пять лет уровень жизни граждан скорее падает, чем хоть сколько-нибудь, пусть минимально, растет. И самое раздражающее – ни Министерство экономики, ни Центробанк, ни внешние эксперты (Всемирный банк, МВФ и все остальные) не видят никакого выхода. Самые радужные прогнозы – о росте на 2–3%, в сущности, тоже пессимистические.

Стенограмма заседания Госдумы, на котором выступал Орешкин, показывает интересную вещь: депутатам, обсуждающим экономику и доклад об этой экономике, совершенно не приходит в голову, что то, что там происходит, связано с их собственными действиями. С теми законами, которые они принимают.