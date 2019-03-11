Женщина-президент в прошлом и будущем

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Исследования такой темы, как положение женщин в нашем обществе, дают результаты двух видов. Один – это описания фактического положения дел с гендерным равенством. Вот, например, ответы на вопрос, у кого – женщин или мужчин – больше шансов на продвижение по службе. Сказать, что больше шансов для продвижения имеют женщины, решаются маргинальные 7–8% респондентов. Около 40% представителей обоих полов готовы сказать, что их шансы примерно равны. Но 47% женщин и 49% мужчин признают, что у мужчин таких шансов больше. О том, что «у женщин меньше заработок, чем у коллег-мужчин в той же должности и с тем же опытом работы», заявляют каждая четвертая-пятая женщина и каждый шестой мужчина.