Поднять экономику и забыть про политику
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Позвольте догадку: со временем правомочность присоединения Крыма, пять лет которому исполняется сегодня, никого не будет волновать. Ни в России, ни на Украине, ни еще дальше на западе. Для этого, однако, должны быть выполнены два существенных условия. Во-первых, Россия должна значительно развить экономику региона. Во-вторых, внимательно отнестись к культурному наследию полуострова и его истории.
Здесь напрашивается параллель с известной экономистам теоремой Коуза: при нулевых транзакционных издержках неважно, кому принадлежат права собственности на ресурс, – главное, чтобы они были четко определены, тогда производство будет эффективным. Иными словами, если ясно, кто несет ответственность за результат, тогда ясно и с кого спрашивать по гамбургскому счету. А дальше – market does it. Если в итоге люди будут жить богато, счастливо и помнить о своих корнях – будет ли разница в том, по какую сторону линии на карте находится регион?
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