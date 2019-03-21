«Аура» и аура цензуры

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15 марта «Яндекс» запустил в тестовом режиме свой новый социальный сервис (его еще неправильно называют социальной сетью) «Аура». Через два дня приглашение новых пользователей закрыли, но этого времени было достаточно, чтобы понять суть идеи.

Если коротко, это что-то среднее между Facebook и Tinder с легким налетом «Дзена», другого продукта «Яндекса». По геолокации и интересам пользователя (а интересы «Яндекс» знает) составляется список друзей, на основе которого показываются публикации, которые можно свайпать влево или вправо, если они нравятся или нет.