Как Украина стала не «нашей», а Западом

Западный выбор Украины — форпоста нашего выдвижения на Запад — мог быть благом для России, если бы с Киевом сохранялись хотя бы партнерские отношения

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По последним замерам доля россиян, относящихся к Америке хорошо, – 34%, относящихся хорошо к Украине – тоже 34%. К Америке относятся плохо 56%, к Украине – тоже 56%. Порознь эти результаты объяснить нетрудно. А вот над их совпадением (оно, пусть не буквально такое, наблюдается с весны 2014 г.) стоило бы подумать. Добавим к этим цифрам ответы участников фокус-групп – и станет ясно: если считать «Запад» понятием не географическим, а политическим, то для жителей России Украина больше не «наша», она – Запад.

Россияне этим недовольны. Мы бы сказали «разумеется, недовольны», но это так разумеется сейчас, в эпоху длящегося противостояния с Западом. До Крыма в отношении к Западу преобладал позитив, он преобладал и в отношении к Украине. Европейские устремления украинцев россияне понимали, у многих наших граждан они тоже были.