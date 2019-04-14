Борьба с коррупцией как психологическая игра

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Меня давно не покидает ощущение, что борьба с коррупцией в госорганах России – это некая повторяющаяся игра. В стиле психологической игры «Алкоголик», описанной в известном бестселлере канадского психиатра Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». «Алкоголик» – сложная игра со множеством ролей. Две главные из них – сам алкоголик и его спаситель (доктор). Алкоголик делает вид, что пытается лечиться от зависимости. Доктор придумывает разные схемы и методы лечения. В какой-то момент решение найдено: алкоголик не пьет полгода, он и доктор радостно жмут друг другу руки. На следующий день пациента находят в канаве.

Так и с коррупцией в стране общество борется с незапамятных времен. Царский режим, советский, постсоветский. Меняется власть и формальные институты, а проблема остается. Берн бы сказал, что в системе взаимоотношений «государство – общество» две стороны не могут говорить на равных, поскольку все время разыгрывают роли «родителя» и «ребенка». Причем кто здесь ребенок, а кто родитель, не суть важно: время от времени может происходить обмен ролями. Важно, что нет диалога из серии «взрослый – взрослому».