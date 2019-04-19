Где тут место для Ленина

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Это Сталин, а не Ленин «и теперь живее всех живых». Сталин вызывает эмоции, заставляет спорить и, если верить опросам, способен разделить нацию буквально пополам. А что же Ленин? 22 апреля – 149 лет со дня рождения, не за горами и юбилей, но Ленина нет с нами. Ленин исчез. Ленин покинул здание. Его нет в прошлом, ибо культ русской государственности превратил Ильича в ступеньку на пути к ее вершине – Сталину. Его нет и в настоящем. Любой разговор «про Ленина» сегодня – анекдот, вспомнить хотя бы мемы с Ди Каприо «в роли» Ленина. Единственный человек, разрушивший колосс шовинистического государства снаружи, а не изнутри, как Горбачев, растворился в щелочной среде очередного клона этого государства. Сможем ли мы найти для Ленина место в настоящем?

Чтобы понять, с чем боролся Ленин, можно обойтись без чтения «Задач русских социал-демократов» и просто выглянуть в окно. Казенщина и муштра в школах. Женщины, которых государство видит сквозь призму биологии и исключительно в рамках традиционной семьи. Закабаленные дважды жители окраинных микрорежимов, типа хивинского ханства или Кавказа. Казенные религии, получающие благодать по адресу «Москва, Кремль». Бесстыдное воровство верхушки. Использование инструментов государства для ее обогащения: полгода-год – и за неуплату «Платону» будут сажать в тюрьму. «Маленькие победоносные войны» как часть внутренней политики.