Коба из барбершопа

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Мой друг недавно вышел после непростой болезни из реабилитационного центра. Там он ознакомился с идеальным социологическим срезом общества: в центр, прежде чем каждый мог отправиться лечиться в иные места в соответствии со своими финансовыми возможностями, сгружали всех пациентов – от руководителей до рабочих, от бизнесменов до силовиков. Возраст – от 40+, сердечно-сосудистые заболевания сейчас помолодели. Неоднократно обменявшись мнениями в ходе оздоровительных процедур со столь разнообразным контингентом этой фокус-группы, друг мой отправился на волю из медучреждения со словами: «Теперь я верю всем результатам всех опросов «Левада-центра».

После публикации мартовского, вполне рядового, опроса «Левады» об отношении к Сталину в соцсетях вдруг поднялась ошеломляющего размера волна претензий к социологам. Споры шли вокруг того, насколько корректно сформулирован вопрос о том, оправданы ли жертвы сталинских времен великими целями и их достижением. На мой взгляд, этот вопрос попадает прямо в точку – в сердцевину любых «вагонных споров». Но сам-то скандал разразился после того, как в публичное пространство попала другая цифра: показатель уважительного отношения к Сталину вырос с 54% в марте 2016 г. до 70% в марте 2018 г.