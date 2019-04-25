Детская болезнь взросления Украины

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Никто не может сейчас предсказать, каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский, но вряд ли этот выбор окажется катастрофой. В авторитарном режиме каждая смена власти грозит стать судьбоносной; демократия же, как правило, может позволить себе ошибки. Почти любую, кроме одной: выбрать лидера, который захочет и сможет стать автократом. А этого от «комедианта», «кота в мешке», демонстративно пообещавшего для начала не оставаться даже и на второй срок, ждать, похоже, нет оснований. В отличие и от российских, и от собственно украинских СМИ тон международных комментаторов на удивление спокоен: еще в одной стране несистемный политик прорвался к власти, опираясь на массовое недовольство старыми «системными» элитами и общее разочарование в политической системе, несколько неопределенное желание перемен. Событие вполне в мировом тренде: еще один народ потянуло на эксперименты – тут напрашивается дополнение «не от хорошей жизни», – но в сущности, как ни странно, это не совсем верно даже в случае Украины, ведущей гибридную войну под постоянной угрозой полномасштабной агрессии.

Какие, вообще говоря, тенденции отражает эта эпидемия «котов в мешке»? Проблемы везде разные, но проблем хватало всегда, и еще недавно люди на них реагировали иначе: меняли правящую партию на оппозицию, выходили на митинги, бастовали, издавали газеты, стараясь пробиться со своей темой в повестку дня, – мало ли в демократии инструментов? Изменилось то, что доминирующая в развитых и относительно развитых странах политическая система – с партиями, с ангажированной и партийной, пусть и плюралистичной, прессой, с высоко институционализированными аренами для дискуссий, прорыв на которые с новой темой занимает десятилетия политической борьбы по определенным еще отцами и дедами правилам (мамам и бабушкам в это время предлагалось помалкивать), с опросной социологией в качестве запасной системы обратной связи – эта система даже в странах с развитой и устойчивой демократией больше не обеспечивает тот уровень политического участия, на который стали претендовать люди. Что плюрализм политических позиций в медиапространстве больше не ограничен борьбой между партией «за» и партией «против», имеющих доступ к радиомикрофону и телеэфиру. Что изменились сами граждане, которым даже очень средний по нынешним временам уровень образования в сочетании с новыми техническими средствами дает возможность сформировать свое собственное мнение по вопросам, которые многие годы считались узкоспециальными, и сорганизоваться для выражения этого мнения – чаще мирно, чем нет, но всегда в значительной степени в обход старых институций (вот и опросные методы, например, все чаще дают промашку, не справляясь с новой реальностью). Что новая информационная прозрачность, где мало что удается скрыть даже частному человеку, стягивает флер сакральной значительности и с процесса принятия общественно важных решений, и с тех людей, которые их принимают, – с их образа жизни, с их образа мыслей, даже с их манеры выражаться, не приглаженной имиджмейкерами и спичрайтерами. И выясняется, что их образ мыслей весьма далек от служения общественному благу, а образ жизни современного обывателя зачастую просто шокирует.