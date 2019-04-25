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Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Детская болезнь взросления

Детская болезнь взросления Украины

Эпидемию прихода к власти людей извне политики спровоцировал запрос на новый уровень политического участия граждан
Элла Панеях

Никто не может сейчас предсказать, каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский, но вряд ли этот выбор окажется катастрофой. В авторитарном режиме каждая смена власти грозит стать судьбоносной; демократия же, как правило, может позволить себе ошибки. Почти любую, кроме одной: выбрать лидера, который захочет и сможет стать автократом. А этого от «комедианта», «кота в мешке», демонстративно пообещавшего для начала не оставаться даже и на второй срок, ждать, похоже, нет оснований. В отличие и от российских, и от собственно украинских СМИ тон международных комментаторов на удивление спокоен: еще в одной стране несистемный политик прорвался к власти, опираясь на массовое недовольство старыми «системными» элитами и общее разочарование в политической системе, несколько неопределенное желание перемен. Событие вполне в мировом тренде: еще один народ потянуло на эксперименты – тут напрашивается дополнение «не от хорошей жизни», – но в сущности, как ни странно, это не совсем верно даже в случае Украины, ведущей гибридную войну под постоянной угрозой полномасштабной агрессии.

Какие, вообще говоря, тенденции отражает эта эпидемия «котов в мешке»? Проблемы везде разные, но проблем хватало всегда, и еще недавно люди на них реагировали иначе: меняли правящую партию на оппозицию, выходили на митинги, бастовали, издавали газеты, стараясь пробиться со своей темой в повестку дня, – мало ли в демократии инструментов? Изменилось то, что доминирующая в развитых и относительно развитых странах политическая система – с партиями, с ангажированной и партийной, пусть и плюралистичной, прессой, с высоко институционализированными аренами для дискуссий, прорыв на которые с новой темой занимает десятилетия политической борьбы по определенным еще отцами и дедами правилам (мамам и бабушкам в это время предлагалось помалкивать), с опросной социологией в качестве запасной системы обратной связи – эта система даже в странах с развитой и устойчивой демократией больше не обеспечивает тот уровень политического участия, на который стали претендовать люди. Что плюрализм политических позиций в медиапространстве больше не ограничен борьбой между партией «за» и партией «против», имеющих доступ к радиомикрофону и телеэфиру. Что изменились сами граждане, которым даже очень средний по нынешним временам уровень образования в сочетании с новыми техническими средствами дает возможность сформировать свое собственное мнение по вопросам, которые многие годы считались узкоспециальными, и сорганизоваться для выражения этого мнения – чаще мирно, чем нет, но всегда в значительной степени в обход старых институций (вот и опросные методы, например, все чаще дают промашку, не справляясь с новой реальностью). Что новая информационная прозрачность, где мало что удается скрыть даже частному человеку, стягивает флер сакральной значительности и с процесса принятия общественно важных решений, и с тех людей, которые их принимают, – с их образа жизни, с их образа мыслей, даже с их манеры выражаться, не приглаженной имиджмейкерами и спичрайтерами. И выясняется, что их образ мыслей весьма далек от служения общественному благу, а образ жизни современного обывателя зачастую просто шокирует.

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Комментарии
Гаджеты
06:01 25.04.2019
Вашей страной стали управлять прошедшие элементарную управленческую школу?
40
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