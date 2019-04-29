В переводе с экономического на язык data scientists
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Данные – это «нефть XXI века», и тот, кто ими обладает, и будет добиваться успеха в недалеком будущем. Именно такая картинка рисуется многими экспертами, утверждающими, что в новой экономике конкурентным преимуществом будут обладать именно компании, имеющие доступ к большим объемам данных. Но правда ли это?
Обладание нефтяными запасами, безусловно, ценно. Но еще более ценно умение эту нефть извлекать и перерабатывать. Аналогично – само по себе наличие больших массивов данных не гарантирует успеха: ключевой навык – умение использовать инсайты, полученные на основе анализа этих самых данных, для того чтобы принимать решения о том, как надо менять действия фирм (или госорганов), чтобы увеличить их эффективность. Не случайно Хал Вариан – главный экономист компании Google, не имеющий недостатка в данных, – отмечает, что именно навыки и умение работы с большими данными, а не сами данные – это тот редкий ресурс, который будет определять успешность компаний.
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