Кто расплачивается за торговые войны

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И у настоящих, и у торговых войн есть одно очень важное общее свойство -– их начинают власть имущие, а расплачиваться за них приходится простым людям. И хотя, безусловно, урон, наносимый торговыми войнами, не сопоставим с ужасами и страданиями, приносимыми настоящими военными конфликтами, но именно это неравенство между теми, кто принимает решение развязать очередной конфликт, и теми, кто в итоге оказывается его жертвой, объединяет все типы конфликтов между странами.

В пятницу произошел очередной эпизод разворачивающейся в мире торговой войны, которая уже стала самой масштабной протекционистской кампанией со времен Великой депрессии. На этот раз действующие лица – две крупнейшие экономики мира, США и Китай. Президент Дональд Трамп объявил о повышении тарифов с 10 до 25% на китайские товары, на которые приходится около $200 млрд экспорта, и заявил, что американская администрация работает над тем, чтобы обложить тарифами товары еще на $300 млрд. Китай уже ответил увеличением тарифов на американские товары на $60 млрд. Эскалация конфликта грозит очень серьезными последствиями для всей мировой экономики, и практически все рынки, включая российский, отреагировали на эти новости падением.

Американская администрация утверждает, что введение торговых барьеров должно защитить американских производителей и способствовать их развитию, но при этом забывает упомянуть, кто именно будет оплачивать эти успехи. А будут это вовсе не китайские производители, а американские граждане. Безусловно, китайские компании лишатся огромных денег из-за резкого сокращения экспорта в США. Но дополнительные средства, которые получат американские «отечественные» производители, придут не от них, а от американских же потребителей, которые вынуждены будут платить более высокую цену за товары этих самых производителей.