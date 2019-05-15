Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: Протест как способ коммуникации

Уличный протест как способ коммуникации с властью

Большинство вызывающих протесты ситуаций вполне разрешимы в рамках демократической системы – но она не работает
Федор Крашенинников

В 2019 г. уличные протесты в России стали постоянным явлением, и возникают они по самым разным поводам. Между тем большинство вызывающих протесты ситуаций вполне разрешимы в рамках самой примитивной, но все-таки работающей демократической системы.

Смысл демократии – это выработка таких решений, с которыми согласно большинство граждан, а меньшинство готово признать поражение своей позиции в честном голосовании, последовавшем за публичным обсуждением вопроса.

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Комментарии
a1a1zlygostev
14:13 15.05.2019
Хороший текст!
10
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