Уличный протест как способ коммуникации с властью

Большинство вызывающих протесты ситуаций вполне разрешимы в рамках демократической системы – но она не работает

Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: Протест как способ коммуникации

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В 2019 г. уличные протесты в России стали постоянным явлением, и возникают они по самым разным поводам. Между тем большинство вызывающих протесты ситуаций вполне разрешимы в рамках самой примитивной, но все-таки работающей демократической системы.

Смысл демократии – это выработка таких решений, с которыми согласно большинство граждан, а меньшинство готово признать поражение своей позиции в честном голосовании, последовавшем за публичным обсуждением вопроса.