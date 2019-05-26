Церковь в стране на букву «Р»

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В православной стране, название которой начинается на букву «Р», большой церковный бум. Каждые три дня появляется новая церковь. С одной стороны, это неудивительно – в годы правления коммунистов религия была запрещена, а подавляющее число церквей разрушено. Религиозные ритуалы и праздники вернулись в жизни многих людей лишь в 90-е гг. Новые власти стали помогать восстанавливать утраченное и, воздавая за годы гонений, строить новое. Например, огромный храм в центре столицы.

С другой стороны, бурный рост строительства церквей странен по следующей причине. Население страны сокращается уже несколько лет, а доля людей, регулярно посещающих церкви, прыгнув в 90-х, затем стабилизировалась. Причину бума, согласно СМИ, надо искать не только в повороте к Богу былых материалистов, но и в том, что церковные и государственные интересы сплелись в сложный клубок. Политики раздают бюджетные средства на церковные инициативы в обмен на поддержку, которую священники оказывают им в избирательных кампаниях. Девелоперы, воздвигающие новые храмы, тесно связаны с правящей верхушкой. Конечно, иногда олигархи жертвуют церкви и искренне, и чтобы замолить грехи, совершенные в бизнесе. Но в целом это темный водоворот денег, неподвластный взору налоговиков и аудиторов.